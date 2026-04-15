Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche 25/26 – Xinyao Lyu, piano – Rêves et passions Casino Barrière Dinard Dinard Dimanche 19 avril, 17h30 Tarif unique 20€

Dans ce programme, j’ai souhaité réunir trois œuvres qui explorent, chacune à leur manière, l’imaginaire, l’intériorité et les mondes poétiques du piano romantique et post-romantique.

Dans ce programme, j’ai souhaité réunir trois œuvres qui explorent, chacune à leur manière, l’imaginaire, l’intériorité et les mondes poétiques du piano romantique et post-romantique.

La Kreisleriana de Schumann, inspirée de l’univers fantastique d’E.T.A. Hoffmann, oscille sans cesse entre agitation fébrile, lyrisme confiant et rêveries mystérieuses. Cette alternance de contrastes extrêmes donne à l’œuvre une dimension profondément intime et presque improvisée.

Avec la Suite bergamasque de Debussy, c’est une autre forme de poésie qui apparaît : celle des couleurs, des lumières et des souvenirs. Derrière la délicatesse des lignes et la transparence des harmonies, Debussy dessine un monde entre nostalgie et enchantement, où le piano devient un espace de rêve.

Enfin, la Fantaisie op. 28 de Scriabine fait basculer l’écoute vers un imaginaire plus ardent et visionnaire. Portée par une tension continue, l’œuvre oscille entre élan voluptueux, obscurité et illumination, reflétant déjà la quête mystique qui marquera l’écriture ultérieure du compositeur.

À travers ces trois univers, j’aimerais inviter le public à traverser des paysages intérieurs contrastés, faits d’émotions, d’ombres, d’éclats et de visions. Un voyage où le rêve devient langage, et où le piano ouvre la porte à ce qui échappe au réel.

Programme

présentation: Dominique Boutel

● Robert Schumann | 1810-1856 – Kreisleriana op.16 | 1838

Extrêmement agité,

Très intime et pas trop rapide – Intermezzo I (très vif) – Intermezzo II (plus animé),

Très agité,

Très lent,

Très vif,

Très lent,

Très rapide,

Rapide et enjoué

● Claude Debussy | 1862-1918 – Suite bergamasque L.75 | 1890-1905

Prélude

Menuet

Clair de lune

Passepied

● Alexandre Scriabine | 1872-1915 – Fantaisie op.28 | 1901

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T19:15:00.000+02:00

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http://www.musiquesrivegauche.com https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Casino Barrière Dinard boulevard du Président Wilson 3580 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine



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