Les Parcours du Coeur 2026

Place Rochaid Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Organisé par la Fédération Française de Cardiologie avec le CCAS et la Ville de Dinard, en partenariat avec le club Cœur et Santé Dinard Saint-Malo. Les parcours du cœur visent à lutter contre les mauvaises habitudes (alimentation trop riche, manque d’activité…). Il s’agit de la plus grande opération de prévention santé en France, visant à réduire les maladie cardio-vasculaires via information, dépistage et promotion de comportements sains.

Au programme

Parcours familles, parcours vélo, village santé et deux marches ouvertes de 5 et 10 km.

Renseignements et inscription

En ligne https://www.fedecardio.org/

Par mail clubcoeuretsante.dinardstmalo@gmail.fr .

Place Rochaid Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 37 72 66 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Parcours du Coeur 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-03-07 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme