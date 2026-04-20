Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle Palais des Arts et du Festival Dinard
Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle Palais des Arts et du Festival Dinard mercredi 6 mai 2026.
Dinard
Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Conférence organisée par Histoire et Patrimoine et animée par Renaud Blaise.
Mercredi 06 mai à 17h Théâtre Debussy Palais des Arts et du Festival
Entrée libre .
Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 51 35 96
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English :
L’événement Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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