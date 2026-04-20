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Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle Palais des Arts et du Festival Dinard

Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle Palais des Arts et du Festival Dinard mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Palais des Arts et du Festival

Adresse : 2 Boulevard Wilson

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Dinard

Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Conférence organisée par Histoire et Patrimoine et animée par Renaud Blaise.

Mercredi 06 mai à 17h Théâtre Debussy Palais des Arts et du Festival
Entrée libre   .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 51 35 96 

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English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine La vocation militaire de Cézembre du 17e au 20e siècle Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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