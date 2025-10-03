Médiathèque l’Ourse Club de Lecture Médiathèque L’Ourse Dinard

Médiathèque l’Ourse Club de Lecture Médiathèque L’Ourse Dinard vendredi 3 octobre 2025.

Médiathèque l’Ourse Club de Lecture

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Rentrée du club séance de présentation

Chaque mois une sélection d’une vingtaine de titres est mise à la disposition des membres du club. Pas question de tout lire à chaque fois !

Si la règle du jeu est de faire circuler les livres le plus rapidement possible entre les membres, il faut aussi accepter de se plonger dans un ouvrage qu’on n’aurait pas spontanément choisi. Cela s’avère un excellent moyen de faire des découvertes !

La fois suivante, on échange sur les livres lus, on les présente à ceux qui n’ont pas eu la chance de les emprunter et on choisit quelques coups de cœur à faire découvrir à l’ensemble des lecteurs de la médiathèque.

Le club de lecture est ainsi l’occasion pour chacun de ses membres de découvrir de nouveaux auteurs, des romans récents ou plus anciens liés à la thématique du mois.

Le club de lecture est ouvert à tous. .

Médiathèque L’Ourse 2 Place de Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 28 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque l’Ourse Club de Lecture Dinard a été mis à jour le 2025-09-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme