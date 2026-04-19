Dinard By Cycle 2026 Place Rochaïd Dinard

Dinard

Dinard By Cycle 2026

Place Rochaïd Esplanade des Halles Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Dinard by Cycle, tous au Marché de Dinard à vélo !

Dans le cadre de la campagne nationale Mai à vélo, la Ville de Dinard, en partenariat avec l’association Dinard Emeraude à Vélo, invite petits et grands à venir au marché… en vélo !

L’objectif de Dinard by Cycle est de promouvoir le vélo comme mode de déplacement durable, accessible et bénéfique pour la santé, l’environnement et la qualité de vie.

Le rendez-vous est donné le samedi 9 mai 2026, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place Rochaïd (en face du manège à chevaux) où plusieurs animations seront proposées, grâce notamment à la mobilisation de nos partenaires.

Au programme

– Stand d’informations sur les mobilités douces et aux alentours par Dinard Emeraude à Vélo

– Sensibilisation à l’entretien de son vélo et service de gravage de vélos gratuit (contre le vol) animé par Liaisons Douces Pays de Dinan

– Une crêpe offerte à tous ceux qui se seront rendus à vélo au marché par Dinard Émeraude à Vélo

– Conseils d’entretien de votre vélo

– Animation vélo-smoothies

Un rendez-vous familial et engagé pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la mobilité douce et active tout en participant à une initiative nationale qui fête cette année ses 6 ans ! .

Place Rochaïd Esplanade des Halles Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 64 43 11 64

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English :

L’événement Dinard By Cycle 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme