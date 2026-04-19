Dinard By Cycle 2026 Place Rochaïd Dinard
Dinard By Cycle 2026 Place Rochaïd Dinard samedi 9 mai 2026.
Dinard
Dinard By Cycle 2026
Place Rochaïd Esplanade des Halles Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 12:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Dinard by Cycle, tous au Marché de Dinard à vélo !
Dans le cadre de la campagne nationale Mai à vélo, la Ville de Dinard, en partenariat avec l’association Dinard Emeraude à Vélo, invite petits et grands à venir au marché… en vélo !
L’objectif de Dinard by Cycle est de promouvoir le vélo comme mode de déplacement durable, accessible et bénéfique pour la santé, l’environnement et la qualité de vie.
Le rendez-vous est donné le samedi 9 mai 2026, de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place Rochaïd (en face du manège à chevaux) où plusieurs animations seront proposées, grâce notamment à la mobilisation de nos partenaires.
Au programme
– Stand d’informations sur les mobilités douces et aux alentours par Dinard Emeraude à Vélo
– Sensibilisation à l’entretien de son vélo et service de gravage de vélos gratuit (contre le vol) animé par Liaisons Douces Pays de Dinan
– Une crêpe offerte à tous ceux qui se seront rendus à vélo au marché par Dinard Émeraude à Vélo
– Conseils d’entretien de votre vélo
– Animation vélo-smoothies
Un rendez-vous familial et engagé pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la mobilité douce et active tout en participant à une initiative nationale qui fête cette année ses 6 ans ! .
Place Rochaïd Esplanade des Halles Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 64 43 11 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dinard By Cycle 2026 Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche 25/26 – Xinyao Lyu, piano – Rêves et passions Casino Barrière Dinard Dinard 19 avril 2026
- Musiques Rive Gauche Xinyao Lyu Casino Barrière Dinard 19 avril 2026
- Événement Émeraude Cinéma They will kill you PA de l’Hérmitage Dinard 20 avril 2026
- Concert La Belle & le Blues Emeria Dinard Dinard 21 avril 2026
- Portes ouvertes à la Fondation Solacroup-Hébert Château Hébert Dinard 25 avril 2026