Concert Le BarokOpéra et Lucie de Saint-Vincent rue Faber Dinard

Dinard

Concert Le BarokOpéra et Lucie de Saint-Vincent

rue Faber Eglise Anglicane Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 19:15:00

Date(s) :

2026-05-08

Lucie de Saint Vincent, pianiste polyvalente, compositrice et arrangeuse, Lucie de Saint Vincent explore divers univers musicaux, mêlant genres et influences.

Le BarokOpera et Lucie de Saint Vincent vous invite à plonger dans un univers sonore et à redécouvrir la beauté et la complexité de la musique de deux compositrices exceptionnelles Hélène de Montgeroult (1764-1836) et Marie Bigot de Morogues (1786-1820), autour du programme Des dentelles à l’échafaud .

Depuis plus de dix ans, Lucie se consacre à la redécouverte et à la promotion du répertoire classique français oublié, en particulier celui des compositrices françaises actives au tournant des 18e et 19e siècles.

Il est pour elle incontournable de mettre en lumière la musique oubliée des femmes compositrices dans l’histoire musicale occidentale et d’œuvrer à redonner à ces compositrices et leurs créations une place dans l’histoire musicale occidentale.

Il est également essentiel de reconnaître l’empreinte qu’elles ont laissée de leur temps et sur les générations futures.

Deux compositrices la touchent particulièrement Hélène de Montgeroult (1764-1836) et Marie Bigot de Morogues (1786-1820).

Leur musique, d’une richesse et d’une profondeur exceptionnelles, mérite d’être redécouverte et célébrée. À travers ce projet, Lucie souhaite rendre hommage à leur talent et à leur contribution à la musique classique.

Des dentelles à l’échafaud est une invitation à explorer un pan souvent négligé de notre patrimoine musical.

Billetterie à venir. .

rue Faber Eglise Anglicane Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 78 80 31

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L’événement Concert Le BarokOpéra et Lucie de Saint-Vincent Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme