Atelier olfactif avec Divine Parfums Divine Parfums Dinard
Atelier olfactif avec Divine Parfums Divine Parfums Dinard samedi 13 juin 2026.
Dinard
Atelier olfactif avec Divine Parfums
Divine Parfums 32 Rue de la Paix Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Plongez dans la magie de l’univers olfactif ! Divine vous invite à participez à son atelier olfactif au sein de sa boutique dinardaise.
Nous sentirons ensemble parfums et matières premières et explorerons les sensations qu’ils suscitent.
Réservation obligatoire au 02 99 46 29 62. .
Divine Parfums 32 Rue de la Paix Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 29 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier olfactif avec Divine Parfums Dinard a été mis à jour le 2026-06-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard 9 juin 2026
- Soirées d’été Grand Hôtel Barrière Grand Hôtel Barrière Dinard 12 juin 2026
- Concert Edouard Leys Trio invite Louise Robard Auditorium Stephan Bouttet Dinard 13 juin 2026
- Championnat de Bretagne de Beach Tennis Plage de l’Ecluse Dinard 13 juin 2026
- Galerie Agapé Hub Concert Jazz avec Onde Vagabonde Agapé Hub Dinard 13 juin 2026