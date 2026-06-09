Atelier olfactif avec Divine Parfums Divine Parfums Dinard

Dinard

Atelier olfactif avec Divine Parfums

Divine Parfums 32 Rue de la Paix Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans la magie de l’univers olfactif ! Divine vous invite à participez à son atelier olfactif au sein de sa boutique dinardaise.

Nous sentirons ensemble parfums et matières premières et explorerons les sensations qu’ils suscitent.

Réservation obligatoire au 02 99 46 29 62. .

Divine Parfums 32 Rue de la Paix Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 29 62

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English :

L’événement Atelier olfactif avec Divine Parfums Dinard a été mis à jour le 2026-06-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme