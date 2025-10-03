Championnat de Bretagne de Beach Tennis Plage de l’Ecluse Dinard

Dinard

Championnat de Bretagne de Beach Tennis

Plage de l’Ecluse 4 Promenade des Alliés Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

La Ville de Dinard a le plaisir d’accueillir cette année les Championnats de Bretagne de Beach Tennis 2026 qui auront lieu sur 2 jours.

Programme:

– Samedi 13 juin Jeunes et mixtes seniors

– Dimanche 14 juin Seniors dames, seniors hommes , +45 ans dames , +45 ans homme.

Inscription https://www.helloasso.com/associations/ligue-de-bretagne-de-tennis/evenements/2026-beach-tennis-championnat-de-bretagne-13-et-14-juin-dinard-35 .

Plage de l’Ecluse 4 Promenade des Alliés Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 26 60 41

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English :

L’événement Championnat de Bretagne de Beach Tennis Dinard a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme