Championnat de Bretagne de Beach Tennis Plage de l’Ecluse Dinard
Championnat de Bretagne de Beach Tennis Plage de l’Ecluse Dinard samedi 13 juin 2026.
Dinard
Championnat de Bretagne de Beach Tennis
Plage de l’Ecluse 4 Promenade des Alliés Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
La Ville de Dinard a le plaisir d’accueillir cette année les Championnats de Bretagne de Beach Tennis 2026 qui auront lieu sur 2 jours.
Programme:
– Samedi 13 juin Jeunes et mixtes seniors
– Dimanche 14 juin Seniors dames, seniors hommes , +45 ans dames , +45 ans homme.
Inscription https://www.helloasso.com/associations/ligue-de-bretagne-de-tennis/evenements/2026-beach-tennis-championnat-de-bretagne-13-et-14-juin-dinard-35 .
Plage de l’Ecluse 4 Promenade des Alliés Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 26 60 41
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English :
L’événement Championnat de Bretagne de Beach Tennis Dinard a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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