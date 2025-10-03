Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat de Bretagne de Beach Tennis Plage de l’Ecluse Dinard

Championnat de Bretagne de Beach Tennis Plage de l’Ecluse Dinard samedi 13 juin 2026.

Lieu : Plage de l'Ecluse

Adresse : 4 Promenade des Alliés

Ville : 35800 Dinard

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Dinard

Championnat de Bretagne de Beach Tennis

Plage de l’Ecluse 4 Promenade des Alliés Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

La Ville de Dinard a le plaisir d’accueillir cette année les Championnats de Bretagne de Beach Tennis 2026 qui auront lieu sur 2 jours.

Programme:
– Samedi 13 juin Jeunes et mixtes seniors
– Dimanche 14 juin Seniors dames, seniors hommes , +45 ans dames , +45 ans homme.

Inscription https://www.helloasso.com/associations/ligue-de-bretagne-de-tennis/evenements/2026-beach-tennis-championnat-de-bretagne-13-et-14-juin-dinard-35   .

Plage de l’Ecluse 4 Promenade des Alliés Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 07 26 60 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Championnat de Bretagne de Beach Tennis Dinard a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)