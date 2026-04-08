Concert Requiem de Mozart Place du Général de Gaulle Dinard

Dinard

Concert Requiem de Mozart

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 20:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Choeur Alunissons chantera le Requiem de Mozart accompagné par l’ensemble instrumental de la Rance, orchestre monté pour l’occasion avec des musiciens de la région, sous la direction de Patrick Otto.

Le Chœur interprétera également Olena, une pièce spécialement composée par Patrick Otto.

Compositeur et musicologue, attaché affectivement à l’Ukraine, Patrick Otto a créé une œuvre pour chœur, soliste et orchestre, liée à l’actualité, empreinte d’émotion et de gravité.

Billetterie sur place. .

Place du Général de Gaulle Eglise Notre-Dame Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 62 56 45 09

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English :

L’événement Concert Requiem de Mozart Dinard a été mis à jour le 2026-04-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme