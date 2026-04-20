Tournoi amical d’échec Salle Henri Dunant Dinard
Tournoi amical d’échec Salle Henri Dunant Dinard dimanche 3 mai 2026.
Dinard
Tournoi amical d’échec
Salle Henri Dunant 2 Rue Henry Dunant Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Ce tournoi amical, organisé par le club d’échecs de Dinard, est ouvert à tous et à toutes, licencié(e)s ou non. Il se déroule en 7 rondes (7 parties). Pour chaque ronde le temps octroyé à chaque joueur est de 15 min. + 10 sec. par coup.
Une restauration sur place est proposée le midi pizza au choix + boisson (à réserver à l’inscription) et café, boissons diverses.
Pointage des participants à 9 h, le début de la compétition à 9 h 20.
Réservation
Par téléphone 06 14 63 12 24
En ligne https://www.helloasso.com/associations/echiquier-du-val-de-rance/evenements/tournoi-amical-de-parties-rapides-d-echecs-a-dinard-de-echiquier-du-val-de-rance .
Salle Henri Dunant 2 Rue Henry Dunant Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 14 63 12 24
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English :
L’événement Tournoi amical d’échec Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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