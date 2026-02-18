Nature en Fête 2026 Parc de Port Breton Dinard

Nature en Fête 2026

Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Cette manifestation rassemble tous les métiers et activités liés à la nature et à l’écologie (artisans, arts de la nature, produits du territoire). Activités et animations pour tous.

Samedi 2 mai 12h à 19h

Dimanche 3 mai 10h à 19h .

Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

