Dinard Comedy Festival 2026 Première soirée de Compétition Palais des Arts et du Festival Dinard

Dinard

Dinard Comedy Festival 2026 Première soirée de Compétition

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:15:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Première soirée de Compétition

Sans aucun doute l’un des moments les plus attendus du festival. Vous aurez la chance de découvrir ici à Dinard les nouveaux talents de la scène humour.

Avec:

Sylvain Morand ; Lucas Garat ; Clément Kersual ; Hugo Pêcheur

SYLVAIN MORAND

Candide

“ Et si être candide, c’était être vraiment libre ?

Sylvain Morand est un jeune talent sur la scène humoristique française qui se démarque par une écriture ciselée et une spontanéité sur des sujets actuels.

Un voyage en absurdie plein de lucidité sur la nature humaine, ses travers, ses ridicules… L’imagination de Sylvain Morand est sans limites.

LUCAS GARAT

Lucas Garat, humoriste connu pour l’oeil vif et satirique qu’il porte sur l’actualité et les descriptions qu’il écrit à la troisième personne.

Ayant grandi en Lorraine avec des parents issus du pays Basque et de l’Occitanie, un pur produit de la diversité (pas sûr de celle-ci).

J’adore porter des t-shirts noirs. Pointure 43

CLÉMENT KERSUAL:

Bien élevé

De même que Rome ne s’est pas bâtie en un jour, l’homme ne se déconstruit pas en un an.

Aujourd’hui, le monde réfléchit à ce qu’il a été, ce qu’il est devenu et ce qu’il va devra être. À 34 ans, Clément aussi doit arriver à maturité, à la meilleure version de lui-même.

Se déconstruire mais sans se trahir. L’homme bon est l’objectif à atteindre, mais le chemin pour y arriver est semé d’embûches. C’est bien d’essayer d’être meilleur, mais c’est OK d’être encore un peu une merde.

Extrait presse

Une main dans la poche, entre deux gorgées de bière, Clément Kersual vient titiller notre bonne conscience. Et ça fait du bien. Le Parisien

HUGO PECHEUR

Clochette

Pourquoi est-ce si difficile de dire Je t’aime ?

On peut passer des heures au téléphone, des soirées entières à parler de tout… mais quand il s’agit d’ouvrir son cœur, c’est silence radio.

Que ce soit avec sa famille, ses amis, une fille rencontrée dans un bar ou même au boulanger qui le tutoie un peu trop vite, Hugo cherche à plaire. Tout le temps. À tout le monde. Quitte à se perdre complètement en route.

Il partage ses élans, ses doutes, ses obsessions la rencontre inattendue avec son grand-père qu’il pensait mort, la quête sans fin de l’approbation de son père, muet affectif professionnel.

Et cette fille.

Celle qui n’avait rien demandé, mais qui a tout déclenché.

Comment fait-on pour s’aimer soi-même, quand on a été programmé pour mériter l’amour des autres ?

Ce spectacle, c’est un shoot d’émotions, de rires et de vérité.

Tu ris, tu t’émeus, tu te reconnais…

Et à la fin, tu sors en te demandant si tu n’as pas, toi aussi, un ou deux je t’aime à rattraper.

Billetterie

En ligne https://dinard-comedy-festival.fr/ .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Dinard Comedy Festival 2026 Première soirée de Compétition Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme