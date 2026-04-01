Dinard Comedy Festival 2026 Dinard Comedy Club Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Dinard

Dinard Comedy Festival 2026 Dinard Comedy Club

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

DINARD COMEDY CLUB

Avec Vincent Seroussi, PE Jennar, Jérôme Daran, Alexandra Pizzagali + guests

Du lourd et du talent pour ce plateau qui s’annonce explosif !

Avec Vincent Seroussi, Violet d’Argent et du Public en 2025, PE Jennar, Violet d’Argent et du Public en 2018, Ale

xandra Pizzagali, que l’on avait pu découvrir en 2018 et qui depuis poursuit une belle carrière couronnée de succès et enfin Jérôme Daran qui, après avoir conquis plus de 500 000 spectateurs avec Desperate Housemen s’invite en solo pour la première fois au Dinard Comedy Festival.

Pas impossible que quelques artistes montent sur scène pour participer à la fête..!

Billetterie

En ligne https://dinard-comedy-festival.fr/ .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Dinard Comedy Festival 2026 Dinard Comedy Club Dinard a été mis à jour le 2026-04-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme