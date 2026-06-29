La fête du port et de la mer Dinard
La fête du port et de la mer Dinard dimanche 26 juillet 2026.
Dinard
La fête du port et de la mer
Quai de la Perle Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
5ème édition de la fête du port et de la mer
L’occasion de réunir tous les acteurs qui font vivre le monde de la mer au travers d’une journée d’animations et de sensibilisation.
Au programme animations, découverte de l’environnement, concours de pêche, démonstrations et stands.
Restauration sur place.
Détails à venir. .
Quai de la Perle Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 30 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La fête du port et de la mer Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Événement Émeraude Cinéma Avant-première Compostelle PA de l’Hérmitage Dinard 29 juin 2026
- Exposition Jean DUBUFFET La Houle du virtuel Palais des Arts et du Festival Dinard 30 juin 2026
- Evènement Emeraude Cinéma Chimères Emeraude Cinémas Dinard 30 juin 2026
- Exposition Les années folles de Dinard 1920 1930 Manoir de Port Breton Dinard 1 juillet 2026
- Ciné-goûter Biscuit, le chien fantastique PA de l’Hérmitage Dinard 1 juillet 2026