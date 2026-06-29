La fête du port et de la mer Dinard dimanche 26 juillet 2026.

Dinard

La fête du port et de la mer

Quai de la Perle Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

5ème édition de la fête du port et de la mer

L’occasion de réunir tous les acteurs qui font vivre le monde de la mer au travers d’une journée d’animations et de sensibilisation.

Au programme animations, découverte de l’environnement, concours de pêche, démonstrations et stands.

Restauration sur place.

Détails à venir. .

Quai de la Perle Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 30 58

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English :

L’événement La fête du port et de la mer Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme