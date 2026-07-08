Animation Plage de l’Ecluse Tournoi de Pétanque Promenade des Alliés Dinard

Informations pratiques

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Tournoi de Pétanque

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 13:45:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Tour l’été, la digue et les plages s’animent

Tournoi de pétanque sur la plage de l’Ecluse.

Vendredi 3, mardis 7, 14, 21 et 28 Juillet

– Mardis 4, 18 et 25, mercredi 12 Août

Inscription au bureau des animations sur la plage de l’Écluse.

Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 2€ uniquement en espèces. .

Promenade des Alliés Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12

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English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Tournoi de Pétanque Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme