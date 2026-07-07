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Initiation tir à l’arc Parc de Port Breton Dinard

mardi 21 juillet 2026 · Parc de Port Breton · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:45:00
Lieu
Parc de Port Breton
Adresse
9 Boulevard de la Libération
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Initiation tir à l’arc

Parc de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:45:00
fin : 2026-07-21 16:45:00

Date(s) :
2026-07-21

Animation organisée par le CCAS.

Venez participer à une séance d’initiation au tir à l’arc.
A partir de 10 ans.

Rendez-vous au parc de Port Breton.

Réservation obligatoire (10 places) auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées.   .

Parc de Port Breton 9 Boulevard de la Libération Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99 

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English :

L’événement Initiation tir à l’arc Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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