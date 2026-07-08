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AGENDA · Dinard

Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Plage du Prieuré Dinard

mardi 21 juillet 2026 · Plage du Prieuré · Dinard

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Plage du Prieuré
Adresse
Avenue de la Vicomté
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 15:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Marche nordique avec l’athlétique Côte d’Emeraude.

– Les lundis et jeudis de 9 h 45 à 10 h 45
– Les mardis de 14 h à 15 h

RDV plage du Prieuré

Du 20 juillet au 20 août.

Réservation 06 12 43 19 64   .

Plage du Prieuré Avenue de la Vicomté Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 43 19 64 

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English :

L’événement Marche Nordique par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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