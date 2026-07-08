Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard
lundi 27 juillet 2026 · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude
Parc de Port Breton Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-27
Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude
Les lundis, mardis et jeudis de 11 h à 12 h + les lundis et mercredis de 18 h à 19 h
Du 20 juillet au 20 août
RDV au parc de Port-Breton.
Tarif 5€
Réservation au 06 12 43 19 64 .
Parc de Port Breton Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 43 19 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Dinard (Ille-et-Vilaine)
- Visite guidée Saint-Enogat Terre d’artistes Office de Tourisme Dinard 8 juillet 2026
- Jardin partagé Rue des Glycines Dinard 8 juillet 2026
- Séance bien-être Parc de Port Breton Dinard 8 juillet 2026
- Animation plage de l’Ecluse Tournoi de Beach Volley Promenade des Alliés Dinard 8 juillet 2026
- Visite guidée Dinard pendant les années folles Dinard 8 juillet 2026