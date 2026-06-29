Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes Promenade des Alliés Dinard
Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes Promenade des Alliés Dinard lundi 27 juillet 2026.
Dinard
Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:15:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
C’est l’été ! Le service des Sports organise de nombreuses animations sur la plage.
Natation en mer sur 1 500 m + 8 km de course à pied.
Réservé aux personnes de 16 ans ou plus.
Tarif 3€ .
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03
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English :
L’événement Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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