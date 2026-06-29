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Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes Promenade des Alliés Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes Promenade des Alliés Dinard lundi 27 juillet 2026.

Lieu
Promenade des Alliés
Adresse
Plage de l'Écluse
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Tarif

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 19:15:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

C’est l’été ! Le service des Sports organise de nombreuses animations sur la plage.

Natation en mer sur 1 500 m + 8 km de course à pied.
Réservé aux personnes de 16 ans ou plus.

Tarif 3€   .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03 

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English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Aquathlon binômes Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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