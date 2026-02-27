12h de pétanque Garlin
12h de pétanque Garlin samedi 1 août 2026.
12h de pétanque
Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Par équipe de 4 joueurs. 32 équipes maxi. Poule de 8.
8h45 jet du but. .
Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 79 79 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 12h de pétanque
L’événement 12h de pétanque Garlin a été mis à jour le 2026-02-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran