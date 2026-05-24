Concours tête à tête de pétanque Boulevard des Remparts Garlin
Concours tête à tête de pétanque Boulevard des Remparts Garlin vendredi 12 juin 2026.
Garlin
Concours tête à tête de pétanque
Boulevard des Remparts Aux arènes Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
18h inscription. 19h début du concours. Buvette et restauration sur place. .
Boulevard des Remparts Aux arènes Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 79 79 29
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English : Concours tête à tête de pétanque
L’événement Concours tête à tête de pétanque Garlin a été mis à jour le 2026-05-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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