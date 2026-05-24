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Concours tête à tête de pétanque Boulevard des Remparts Garlin

Concours tête à tête de pétanque Boulevard des Remparts Garlin

Concours tête à tête de pétanque Boulevard des Remparts Garlin vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Boulevard des Remparts

Adresse : Aux arènes

Ville : 64330 Garlin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Garlin

Concours tête à tête de pétanque

Boulevard des Remparts Aux arènes Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

18h inscription. 19h début du concours. Buvette et restauration sur place.   .

Boulevard des Remparts Aux arènes Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 79 79 29 

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English : Concours tête à tête de pétanque

L’événement Concours tête à tête de pétanque Garlin a été mis à jour le 2026-05-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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