Garlin

Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET

Route de Portet Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Exposition permanente de plus de 1 700 machines, outils agricoles et de l’artisanat, objets et ustensiles domestiques du Sud-Ouest, correspondant à 25 métiers différents, couvrant la période du XVIIe au XXe siècles. Découverte des savoir-faire de nos aïeux et d’un intérieur béarnais (cuisine, chambre…) du XIXe siècle. Visite libre ou guidée. .

Route de Portet Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 76 41 arasclet@laposte.net

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English : Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET

L’événement Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran