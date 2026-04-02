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Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin

Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin

Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin samedi 27 juin 2026.

Adresse : Route de Portet

Ville : 64330 Garlin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-27T10:00:00

Fin : 2026-06-27T12:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Garlin

Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET

Route de Portet Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Exposition permanente de plus de 1 700 machines, outils agricoles et de l’artisanat, objets et ustensiles domestiques du Sud-Ouest, correspondant à 25 métiers différents, couvrant la période du XVIIe au XXe siècles. Découverte des savoir-faire de nos aïeux et d’un intérieur béarnais (cuisine, chambre…) du XIXe siècle. Visite libre ou guidée.   .

Route de Portet Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 76 41  arasclet@laposte.net

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English : Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET

L’événement Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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