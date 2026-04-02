Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin
Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin samedi 27 juin 2026.
Garlin
Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET
Route de Portet Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Exposition permanente de plus de 1 700 machines, outils agricoles et de l’artisanat, objets et ustensiles domestiques du Sud-Ouest, correspondant à 25 métiers différents, couvrant la période du XVIIe au XXe siècles. Découverte des savoir-faire de nos aïeux et d’un intérieur béarnais (cuisine, chambre…) du XIXe siècle. Visite libre ou guidée. .
Route de Portet Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 76 41 arasclet@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET
L’événement Journée du Patrimoine de Pays, au Musée des vieux outils Gérard Hourugou ARASCLET Garlin a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Garlin (Pyrénées-Atlantiques)
- Ciné-goûter Cinéma Le Family Garlin 15 avril 2026
- Journée coursayre, Course landaise Boulevard des remparts Garlin 19 avril 2026
- Courses Landaises Boulevard des Remparts Garlin 26 avril 2026
- Garlin la randonnée des Pacheras à VTT Garlin Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Garlin la randonnée des Pacheras Garlin Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026