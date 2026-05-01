Atelier créatif A l’orée de Soi , Plumi & Valéa Rue Carnot Garlin

Garlin

Atelier créatif A l’orée de Soi , Plumi & Valéa

Rue Carnot Plumi & Valéa Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un moment pour ralentir, respirer et se retrouver. Ces ateliers ne sont pas des ateliers de performance artisanale, mais des espaces d’introspection et de reconnexion à soi, à travers la création et l’exploration intérieure.

1er ateliers créer sa porte féerique des intentions, fleurie et enchantée. Une création symbolique pour ouvrir la voie vers ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie.

Peinture, collage, petite construction, art floral, écriture, réflexion intérieure, imaginaire. (Aucun niveau requis, matériel fourni, uniquement pour adultes, 4 places par atelier pour préserver un cadre agréable). .

Rue Carnot Plumi & Valéa Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 18 32 77 valeaher@gmail.com

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English : Atelier créatif A l’orée de Soi , Plumi & Valéa

L’événement Atelier créatif A l’orée de Soi , Plumi & Valéa Garlin a été mis à jour le 2026-05-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran