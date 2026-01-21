Bébés lecteurs Médiathèque Garlin

Bébés lecteurs

Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Les bibliothécaires vous proposent des lectures et comptines à partager avec votre tout-petits. Pour les 10 mois à 3 ans. Sur inscription, places limitées. .

Médiathèque 1 place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bébés lecteurs

L’événement Bébés lecteurs Garlin a été mis à jour le 2026-01-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran