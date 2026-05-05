Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat, GARLIN, Garlin

Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat 27 et 28 juin GARLIN Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite guidée ou libre d’un musée, présentant une collection d’outils et d’objets de l’agriculture et de l’artisanat antérieur au XXème siécle.

GARLIN 3, chemin de Pédelabat Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « arasclet@laposte.net »}]

Exposition d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat musée visite