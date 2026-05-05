Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat, GARLIN, Garlin
Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat, GARLIN, Garlin samedi 27 juin 2026.
Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat 27 et 28 juin GARLIN Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Visite guidée ou libre d’un musée, présentant une collection d’outils et d’objets de l’agriculture et de l’artisanat antérieur au XXème siécle.
GARLIN 3, chemin de Pédelabat Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « arasclet@laposte.net »}]
Exposition d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat musée visite
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