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Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat, GARLIN, Garlin

Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat, GARLIN, Garlin

Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat, GARLIN, Garlin samedi 27 juin 2026.

Lieu : GARLIN

Adresse : 3, chemin de Pédelabat

Ville : 64330 Garlin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Musée d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat 27 et 28 juin GARLIN Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite guidée ou libre d’un musée, présentant une collection d’outils et d’objets de l’agriculture et de l’artisanat antérieur au XXème siécle.

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Exposition d’outils anciens de l’agriculture et de l’artisanat musée visite

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