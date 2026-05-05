13e Festival Printemps Coréen – Vernissage de l’exposition à Cosmopolis, Cosmopolis, Nantes

13e Festival Printemps Coréen – Vernissage de l’exposition à Cosmopolis Jeudi 7 mai, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:30:00+02:00

Vernissage de l’exposition du festival Printemps Coréen « Ensemble, différents – Mettre l’humain au coeur » proposée en partenariat avec la Fondation de la teinture naturelle de Naju, suivi d’un concert de l’ensemble PahDahn, avec Chang Jae-hyo (chant et percussion) et Choi Hyun-Jung (viola di amore).

PAHDAHN

CHOI Hyun-Jung : viola di amore

CHANG Jae-hyo : chant et percussion

PahDahn est un ensemble fondé par le percussionniste traditionnel coréen Chang Jae-hyo et la violiste d’amour Choi Hyun-jung. À travers le dialogue entre deux instruments issus de traditions différentes, ils explorent les possibilités d’un échange interculturel sensible et vivant.

Inspiré d’un ancien toponyme du royaume de Goguryeo, leur nom évoque un passage au-delà des mers : PahDahn relie aujourd’hui, sur scène, des sonorités qui ont voyagé à travers le temps et l’espace.

Cet événement est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://www.printempscoreen.com/ »}]

Vernissage de l’exposition et concert avec l’ensemble PahDahn