13ème Cinéma plein air The princess bride Saint-Lyphard
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
13ème Cinéma plein air The princess bride
Terrain de la Vinière Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Projection de film en plein air, avec un spectacle de magie avant et restauration sur place.
Pour divertir son petit-fils, alité pour une mauvaise grippe, un homme commence à lui raconter une histoire qu’il a entendue souvent au cours de son enfance celle de la princesse Bouton d’or. Après la mort de son fiancé Westley, assassiné par des bandits, la belle jure de ne plus jamais aimer personne. Jusqu’au jour où, cinq ans après cette tragédie, elle finit par accepter d’épouser le prince Humperdinck. Trois hommes organisent alors l’enlèvement de Bouton d’or un bretteur espagnol en quête de vengeance et un géant, menés par un nain astucieux. Mais un homme masqué les met en échet et s’enfuit avec la princesse. Amour, action et fantaisie sont au rendez-vous de cet excellent divertissement. .
Terrain de la Vinière Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 48 33 96 sybarrot@laposte.net
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English :
L’événement 13ème Cinéma plein air The princess bride Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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