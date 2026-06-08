Les Ateliers Tissage de Tisse-Brin Saint-Lyphard
Les Ateliers Tissage de Tisse-Brin Saint-Lyphard vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Les Ateliers Tissage de Tisse-Brin
Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-03 11:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Le Village de Kerhinet retrouve son âme d’antan grâce à l’installation à l’année de Myriam, tisserande. Myriam est installée dans l’ancien musée de Kerhinet, qui avec sa terre battue et sa large cheminée offre un cadre d’exception à cette artisane aux mains d’or.
Tissage sur petit métier
Réalisation d’un tissage décoratif. Familiarisation avec l’art du tissage. Chacun à son rythme, composez le tableau avec différentes matières en laine et en fibre végétale sur de petits métiers et repartez avec votre pièce unique sur son support en bois, prêt à être accroché !
Durée 3h00
À partir de 7 ans
Cardage et filage au Fuseau
Petite histoire du fil de la toison à la création. Préparer la laine écharpiller et carder et fabriquer un premier fil.
Durée 2h00
À partir de 12 ans
Tissage Attrape-Rêve
L’atelier Tisse Brin propose un atelier où vous pourrez réaliser votre propre attrape rêve . Objet mystique utilisé par les Amérindiens, il est issu de la même technique que nos métiers à tisser traditionnels, mais circulaire.
Durée 2h00
À partir de 9 ans
Tissage d’un petit sac sur carton
Découverte du tissage par la création d’un petit sac sur carton.
Durée 3h00
À partir de 6 ans
Feutre de Laine
A partir de la laine des moutons de Kerhinet, vous découvrez la technique de feutrage en utilisant de l’eau et du savon pour réaliser un petit tapis de laine, décoré par vos soins
Durée 3h00
À partir de 6 ans
Tissage murale enfant laine et chaume :
Vous apprenez à monter la chaine d’un petit métier à tisser avec la laine de Kerhinet et des brins de chaume, ainsi qu’à réaliser des tresses et des franges.
Durée 2h00
À partir de 7 ans
Réservation obligatoire. .
Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 15 61 81 atelier.tissebrin44@gmail.com
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English :
L’événement Les Ateliers Tissage de Tisse-Brin Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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