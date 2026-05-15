Stage découverte céramique Les secrets de la céramique Village de Kerhinet Saint-Lyphard
Stage découverte céramique Les secrets de la céramique Village de Kerhinet Saint-Lyphard samedi 8 août 2026.
Saint-Lyphard
Stage découverte céramique Les secrets de la céramique
Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Les participants découvriront les techniques de façonnage (modelage, plaque, colombin, tournage), les effets de matière, et les secrets des engobes et émaillages, le tout dans une ambiance conviviale.
Animé par RMC Céramique. .
Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr
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English :
L’événement Stage découverte céramique Les secrets de la céramique Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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