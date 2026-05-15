Stage découverte céramique Les secrets de la céramique Village de Kerhinet Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Stage découverte céramique Les secrets de la céramique

Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Les participants découvriront les techniques de façonnage (modelage, plaque, colombin, tournage), les effets de matière, et les secrets des engobes et émaillages, le tout dans une ambiance conviviale.

Animé par RMC Céramique. .

Village de Kerhinet Centre d’éducation au territoire Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 68 68 maisonduparc@parc-naturel-briere.fr

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English :

L’événement Stage découverte céramique Les secrets de la céramique Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44