Visite de la ferme du Bois Nozay Les Chèvres du Bois Nozay Saint-Lyphard
Visite de la ferme du Bois Nozay Les Chèvres du Bois Nozay Saint-Lyphard mercredi 22 avril 2026.
Saint-Lyphard
Visite de la ferme du Bois Nozay
Les Chèvres du Bois Nozay Le Bois Nozay Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:45:00
fin : 2026-04-22 16:45:00
Date(s) :
2026-04-22
Découvrez notre vie d’éleveurs et de fromagers en Brière.
Plongez au cœur de notre ferme de 50ha, nichée dans le Parc Naturel Régional de Brière. Dans ce cadre préservé, vous rencontrerez nos chèvres de retour du pâturage et découvrirez les aspects de la conduite d’un troupeau, ainsi que le rythme d’une journée au Bois Nozay.
Nous vous expliquerons ensuite les étapes clés de la fabrication de nos fromages au lait cru.
Pour clore cette immersion, vous pourrez assister à la traite des chèvres, un moment authentique et convivial. .
Les Chèvres du Bois Nozay Le Bois Nozay Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 42 67 62 leschevresduboisnozay@gmail.com
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L’événement Visite de la ferme du Bois Nozay Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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