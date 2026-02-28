Cinéma tout public Marsupilami Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Cinéma tout public Marsupilami

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:09:00

Date(s) :

2026-04-25

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 09 48 33 96 sybarrot@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma tout public Marsupilami Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44