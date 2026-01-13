Cinéma tout public Jean VALJEAN Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Cinéma tout public Jean VALJEAN

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04 16:10:00

Date(s) :

2026-02-04

Le CCAS de la Mairie de Saint-Lyphard invite les Lyphardais au cinéma. La séance est ouverte à tous, mais en priorité aux bénéficiaires du CCAS.

Au programme

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.

D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 38 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma tout public Jean VALJEAN Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT44