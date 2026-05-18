Saint-Lyphard

Marché du terroir à Kerhinet

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10

En plein cœur du Parc naturel régional de Brière, dans le village de chaumières de Kerhinet, venez profiter d’une ambiance chaleureuse et champêtre aux couleurs locales, à l’occasion du célèbre marché du terroir de Kerhinet légumes, pains, viandes, laitages, cidre, muscadet, crêpes, miels, confitures et autres délices vous accueillent toute la journée.

A ne pas manquer la cuisson du pain dans le four à pain du village, à partir de 8h !

Vente en directe et restauration sur place, avec chaque jeudi, une animation musicale différente. Possibilité de pique-nique fermier sur place. .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Marché du terroir à Kerhinet Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44