Vinciane & Co Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard
Vinciane & Co Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Vinciane & Co Apéro Concert
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Ne manquez pas l’apéro-concert avec Vinciane & Co, un duo créatif de guitares et de cajon aux influences rock/pop indie et rock/love frenchy détonnant. Réunis à chœur et à cris, les deux artistes vous promettent une ambiance énergique et pleine de créativité.
Pour accompagner au mieux ce moment musical unique, vous pourrez savourer sur place de copieuses planches apéro accompagnées de boissons. Une soirée à la fois gourmande, festive et conviviale en perspective ! .
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02 caleches.brieronnes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vinciane & Co Apéro Concert Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)
- Réalisez votre bijou organique Saint-Lyphard 23 juin 2026
- Mercredi à la Ferme à la rencontre des chèvres du Bois Nozay Le Bois Nozay Saint-Lyphard 24 juin 2026
- Un meeeh rcredi à la ferme Saint-Lyphard 24 juin 2026
- Conférence “L’art des paysages”, Kerhinet, Saint-Lyphard 26 juin 2026
- L’art des paysages Village de Kerhinet Saint-Lyphard 26 juin 2026