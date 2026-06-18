Vinciane & Co Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Vinciane & Co Apéro Concert

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Ne manquez pas l’apéro-concert avec Vinciane & Co, un duo créatif de guitares et de cajon aux influences rock/pop indie et rock/love frenchy détonnant. Réunis à chœur et à cris, les deux artistes vous promettent une ambiance énergique et pleine de créativité.

Pour accompagner au mieux ce moment musical unique, vous pourrez savourer sur place de copieuses planches apéro accompagnées de boissons. Une soirée à la fois gourmande, festive et conviviale en perspective ! .

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02 caleches.brieronnes@wanadoo.fr

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L’événement Vinciane & Co Apéro Concert Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44