Saint-Lyphard

Fête des Métais

Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

44ᵉ édition de la fête des Métais Kerhinet, village artisan, village vie d’autrefois , village enfants.

Programme à venir.

Proposée par l’association Les Métais.



Gratuit. .

Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 31 01 44 gilles.le-gentil@wanadoo.fr

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English :

L’événement Fête des Métais Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44