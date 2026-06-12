Fête des Métais Saint-Lyphard
Fête des Métais Saint-Lyphard dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Fête des Métais
Village de Kerhinet Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
44ᵉ édition de la fête des Métais Kerhinet, village artisan, village vie d’autrefois , village enfants.
Programme à venir.
Proposée par l’association Les Métais.
Gratuit. .
Village de Kerhinet Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 31 01 44 gilles.le-gentil@wanadoo.fr
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English :
L’événement Fête des Métais Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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