Gohô Dub Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard
Gohô Dub Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Gohô Dub Apéro Concert
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez vibrer au rythme de Gohô Dub lors d’un apéro-concert unique ! À la croisée du dub, du reggae et de l’électro, l’artiste vous transportera avec un set envoûtant et éclectique, enrichi de bass music, de hip-hop et d’influences ethniques.
Pour parfaire cette soirée musicale, vous pourrez profiter sur place de boissons et de délicieuses planches apéro. Un rendez-vous convivial et rythmé à ne pas manquer ! .
Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02 caleches.brieronnes@wanadoo.fr
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L’événement Gohô Dub Apéro Concert Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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