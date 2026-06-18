Gohô Dub Apéro Concert Les Calèches Briéronnes Saint-Lyphard

Saint-Lyphard

Gohô Dub Apéro Concert

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez vibrer au rythme de Gohô Dub lors d’un apéro-concert unique ! À la croisée du dub, du reggae et de l’électro, l’artiste vous transportera avec un set envoûtant et éclectique, enrichi de bass music, de hip-hop et d’influences ethniques.

Pour parfaire cette soirée musicale, vous pourrez profiter sur place de boissons et de délicieuses planches apéro. Un rendez-vous convivial et rythmé à ne pas manquer ! .

Les Calèches Briéronnes Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 32 02 caleches.brieronnes@wanadoo.fr

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English :

L’événement Gohô Dub Apéro Concert Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44