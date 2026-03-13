13ème édition de la fête médiévale de Moussy Le Neuf les 23 et 24 mai 2026 Place Charles de Gaulle, 77230 Moussy-le-neuf Moussy-le-neuf 23 et 24 mai Entrée libre, parking 200 places gratuit

La fête médiévale de Moussy-le-Neuf plonge les visiteurs dans le Moyen Âge avec costumes, spectacles, artisans, marché, combats, tournoi, musique et animations conviviales pour toute la famille.

En la bonne terre de Moussy-le-Neuf au nord ouest du 77, lorsque sonne l’heure des réjouissances, la fête médiévale ouvre grand ses portes à tous les voyageurs en quête d’aventure et de liesse. Dès l’aube, résonnent au loin les premières notes de flûtes et de tambours, annonçant à la cantonade que le temps des festoiements est venu. Gentes dames aux atours chatoyants, damoiseaux hardis, vilains curieux et enfants émerveillés s’y pressent en foule, chacun abandonnant pour un jour les tracas du monde moderne afin d’embrasser la magie d’un âge ancien.

Au détour des allées, les échoppes s’animent : artisans de grand talent y façonnent cuir, bois et métal sous les yeux ébahis des passants. Le forgeron martèle l’enclume avec vigueur, faisant jaillir mille étincelles, tandis que le calligraphe trace avec patience lettres et enluminures dignes des plus nobles manuscrits. Les senteurs d’épices, de pain chaud et de viandes rôties emplissent l’air, guidant les gourmands vers de copieuses ripailles où hydromel et cervoise coulent à flots, dans la plus grande convivialité.

Non loin de là, sur le champ d’honneur, les preux chevaliers croisent le fer en de spectaculaires joutes et mêlées. Les heaumes brillent sous le soleil, les boucliers s’entrechoquent, et la foule retient son souffle à chaque passe d’armes. Les cris d’encouragement fusent, et l’on acclame les champions avec ferveur, comme il sied aux grandes heures de bravoure. Les plus hardis peuvent même s’essayer à l’art de l’escrime ou du tir à l’arc, sous l’œil attentif de maîtres d’armes chevronnés.

Mais la fête ne serait point complète sans les ménestrels et troubadours qui, de leurs voix et instruments, enchantent les cœurs. Leurs chants racontent des histoires de dragons, de quêtes lointaines et d’amours courtoises, invitant chacun à rêver et à voyager par-delà les siècles. Il se dit que cette année même les chèvres se mettent à la magie.

Au fil de la journée, les enfants deviennent écuyers, princesses ou apprentis chevaliers, participant à maints jeux et défis qui nourrissent leur imagination. Les plus jeunes découvrent avec émerveillement les us et coutumes d’un temps révolu, tandis que les anciens savourent la douceur de ces instants partagés, empreints d’authenticité et de chaleur humaine.

Lorsque vient le crépuscule, les torches s’embrasent et la fête prend un tour encore plus féerique. Les ombres dansent au rythme des musiques, et les rires s’élèvent dans la nuit naissante. Le spectacle de feu viendra clore la première journée en apothéose, illuminant les visages d’une lueur dorée et laissant dans les esprits un souvenir impérissable.

Au matin du deuxième jour, venez célébrer Sainte Opportune ainsi que la messe de la pentecôte sur le parvis de l’église Saint Vincent.

Ainsi se vit la fête médiévale de Moussy-le-Neuf : un voyage hors du temps, une parenthèse enchantée où chacun, le temps d’un jour ou d’un week-end, devient acteur d’une fresque vivante. Et lorsque les dernières notes s’éteignent et que les échoppes se ferment, il demeure dans les cœurs une douce nostalgie et l’envie, déjà, de revenir festoyer à la prochaine saison, sous les bannières flottant au vent et les rires d’un peuple réuni dans la joie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00.000+02:00

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Place Charles de Gaulle, 77230 Moussy-le-neuf Place Charles de Gaulle Paris 8e Arrondissement Moussy-le-neuf 77230 Seine-et-Marne



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