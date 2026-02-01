UN CHAT BOTTÉ, Théâtre de Chelles, Chelles
Mardi 17 février, 14h30, 20h00 Théâtre de Chelles Chelles, Place des Martyrs de Châteaubriant, 77500 Chelles HANA SAN STUDIO - Marie Piemontese et Florent Trochel
18 et 19 février 2026 Théâtre Luxembourg de Meaux Meaux, 4 Rue Cornillon 77100 Meaux Compagnie du Porte-Voix - Florence Goguel
18 - 20 février 2026 Centre Culturel le Moustier Thorigny-sur-Marne, 1ter rue du Moustier 77400 Thorigny-sur-Marne A Kan la Deriv' - Directeur artistique: Anthony Diaz
19 février - 9 avril, certains jeudis La Maison du Sorbier des Oiseleurs La Ferté-Gaucher, La Ferté-Gaucher Venez découvrir un établissement médico-social dédié à l'accompagnement d'adultes en situation de handicap
Jeudi 19 février 2026, 20h30 Théâtre de Coulommiers Coulommiers, Rue du général de gaulle Coulommiers Compagnie Les EduLs - Emma Pasquer
Journée Mondiale des Zones Humides Marais de Larchant Larchant Seine-et-Marne 2026-02-21 09:00:00 2026-02-21 09:00:00
Mardi 24 février, 17h00 IRTS Melun Parmentier Melun, 8 bis rue Eugène Gonon, 77000 Melun Tout savoir sur notre formation !
Du bec à la plume AGRENABA Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée 1 rue de l'Église Gouaix Seine-et-Marne 2026-02-28 2026-02-28
1 et 8 mars 2026 Guignol et La plante mystérieuse Théâtre Monde du Rêve 34 rue de Lagny 77400 Saint-Thibault des vignes Saint-Thibault-des-Vignes Seine-et-Marne Plongez dans l'univers magique de Guignol !
Mardi 3 mars, 08h30, 13h00 IRTS Melun Parmentier Melun, 8 bis rue Eugène Gonon, 77000 Melun Participez à une immersion : observez, échangez, expérimentez.
Concours complet d'équitation militaire Grand Parquet de Fontainebleau 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne 2026-03-11 08:00:00 2026-03-11 08:00:00
13 et 14 mars 2026 Centre culturel Jacques Prévert Villeparisis, Av. Aristide Briand, 77270 Villeparisis La Charmante compagnie — Marie-Christine Mazzola
Samedi 14 mars, 09h00 Lycée Maurice Rondeau Bussy-Saint-Georges, 1 Place du Clos Saint Georges 77600 BUSSY SAINT-GEORGES Journée Portes Ouvertes du Collège - Lycée - Lycée Pro -UFA de Maurice RONDEAU
Samedi 14 mars, 18h00 « Empreintes réciproques » Kristina Buga Encadrement Guedamour 12 rue Hugues le Grand 77160 Provins Provins Seine-et-Marne Pour la première exposition 2026 à l’atelier galerie Encadrement Guedamour, nous avons le plaisir d’accueillir l’artiste Kristina Buga.
Mercredi 18 mars, 14h00, 14h30 Résidence de l'Etang Mortcerf, 8 rue des Maniquets 77163 MORTCERF JOB DATING
Jump & Joy RN152 Route d'Orléans Le Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne 2026-03-19 2026-03-19
Le réveil de la nature AGRENABA Association de gestion de la réserve naturelle de la Bassée 1 rue de l'Église Gouaix Seine-et-Marne 2026-03-21 2026-03-21
Samedi 21 mars, 09h00 Lycée polyvalent Jehan de Chelles Chelles, 47 Rue des cités, 77500 CHELLES Journée des portes ouvertes au Lycée Jehan de Chelles, le samedi 21 Mars de 9h à 12h15.
27 - 30 mars Champ de foire, Coulommiers (77) Coulommiers, 77 rue du Général Leclerc 77120 Coulommiers La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France partenaire incontournable aux côtés du Comité de la Foire de Coulommiers, présente l’agriculture francilienne et l'élevage au sein du village agricole