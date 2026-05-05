Visite du FJT Le relais Jeunes, Relais Jeunes Chaplin, Torcy

Visite du FJT Le relais Jeunes Lundi 1 juin, 13h45 Relais Jeunes Chaplin Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T13:45:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T13:45:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Relais Jeunes Chaplin 7 rue Charlie Chaplin, Torcy Torcy 77200 Seine-et-Marne Île-de-France

Viens découvrir un FJT ! visite fjt