Visite du FJT Le relais Jeunes, Relais Jeunes Chaplin, Torcy
Visite du FJT Le relais Jeunes, Relais Jeunes Chaplin, Torcy lundi 1 juin 2026.
Visite du FJT Le relais Jeunes Lundi 1 juin, 13h45 Relais Jeunes Chaplin Seine-et-Marne
Places limitées sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T13:45:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T13:45:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00
Relais Jeunes Chaplin 7 rue Charlie Chaplin, Torcy Torcy 77200 Seine-et-Marne Île-de-France
Viens découvrir un FJT ! visite fjt
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