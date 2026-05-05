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Visite du FJT Le relais Jeunes, Relais Jeunes Chaplin, Torcy

Visite du FJT Le relais Jeunes, Relais Jeunes Chaplin, Torcy

Visite du FJT Le relais Jeunes, Relais Jeunes Chaplin, Torcy lundi 1 juin 2026.

Lieu : Relais Jeunes Chaplin

Adresse : 7 rue Charlie Chaplin, Torcy

Ville : 77200 Torcy

Département : Seine-et-Marne

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif : Places limitées sur inscription

Visite du FJT Le relais Jeunes Lundi 1 juin, 13h45 Relais Jeunes Chaplin Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T13:45:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T13:45:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Relais Jeunes Chaplin 7 rue Charlie Chaplin, Torcy Torcy 77200 Seine-et-Marne Île-de-France
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