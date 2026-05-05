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Atelier Mon Logement écolo, Mission Locale, antenne de Torcy, Torcy

Atelier Mon Logement écolo, Mission Locale, antenne de Torcy, Torcy

Atelier Mon Logement écolo, Mission Locale, antenne de Torcy, Torcy mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Mission Locale, antenne de Torcy

Adresse : 5 passage de l'Arche Guédon, Torcy

Ville : 77200 Torcy

Département : Seine-et-Marne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Places limitées sur inscription

Atelier Mon Logement écolo Mercredi 3 juin, 14h00 Mission Locale, antenne de Torcy Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Mission Locale, antenne de Torcy 5 passage de l’Arche Guédon, Torcy Torcy 77200 Seine-et-Marne Île-de-France
Un atelier autour des éco-gestes dans le logement écogestes

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