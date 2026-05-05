Atelier Mon Logement écolo, Mission Locale, antenne de Torcy, Torcy

Atelier Mon Logement écolo Mercredi 3 juin, 14h00 Mission Locale, antenne de Torcy Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Mission Locale, antenne de Torcy 5 passage de l’Arche Guédon, Torcy Torcy 77200 Seine-et-Marne Île-de-France

Un atelier autour des éco-gestes dans le logement écogestes