Torcy

Rendez-vous aux jardins découverte d’ un autre jardin à Torcy

485 avenue des Bords du Lac Torcy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter en toute liberté, ou en présence de la jardinière, un jardin privé à Torcy. De création récente, ce jardin de particulier nous immerge dans la nature pour mieux nous faire oublier l’agitation de la ville et de la vie. Les massifs sont dessinés tout en souplesse ou de façon plus régulière pour évoquer un tracé plus contemporain. Ce sont les plantes à feuillage qui dominent pour jouer autant de leurs similitudes que de leurs contrastes. La part belle est aussi faite aux graminées, en écho aux sauvageonnes. La jardinière vous accueillera avec plaisir dans ce lieu composé avec passion où des sièges vous invitent à la contemplation tout en offrant de belles perspectives et de jolies surprises.

Profitez également d’une expo-vente de tuteurs et sculpture de jardin par l’artiste Anne Augier. .

485 avenue des Bords du Lac Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 73 51 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins découverte d’ un autre jardin à Torcy

L’événement Rendez-vous aux jardins découverte d’ un autre jardin à Torcy Torcy a été mis à jour le 2026-05-22 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II