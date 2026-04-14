La fête du vélo sur le Val d’europe, Parc urbain de Serris, Serris
La fête du vélo sur le Val d’europe, Parc urbain de Serris, Serris dimanche 31 mai 2026.
La fête du vélo sur le Val d’europe Dimanche 31 mai, 13h30 Parc urbain de Serris Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T13:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T13:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
À vos marques, prêts, pédalez ! ♂️
Mai à Vélo, c’est aujourd’hui dimanche 31 mai ! – au – ́ – Parc Urbain de Serris. Venez vivre une après-midi gratuite, festive et conviviale autour du vélo :
vélo et – ́ (sans inscription, itinéraires sur place) pour petits et grands : Pumptrack, parcours draisienne, initiation tandem et trottinettes, ateliers de réparation, marquage vélo, vélo smoothie… Et à 17h, ne manquez pas le !
Parc urbain de Serris Cours du tage 77 700 Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France
V – ́ – Parc Urbain de Serris pour une après-midi gratuite, festive et conviviale autour du vélo : , – ́ et pour tous
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