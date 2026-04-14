La fête du vélo sur le Val d’europe, Parc urbain de Serris, Serris

La fête du vélo sur le Val d’europe Dimanche 31 mai, 13h30 Parc urbain de Serris Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T13:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T13:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

À vos marques, prêts, pédalez ! ‍♂️

Mai à Vélo, c’est aujourd’hui dimanche 31 mai ! – au – ́ – Parc Urbain de Serris. Venez vivre une après-midi gratuite, festive et conviviale autour du vélo :

vélo et – ́ (sans inscription, itinéraires sur place) pour petits et grands : Pumptrack, parcours draisienne, initiation tandem et trottinettes, ateliers de réparation, marquage vélo, vélo smoothie… Et à 17h, ne manquez pas le !

Parc urbain de Serris Cours du tage 77 700 Serris Serris 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

V – ́ – Parc Urbain de Serris pour une après-midi gratuite, festive et conviviale autour du vélo : , – ́ et pour tous