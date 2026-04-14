Les randos de Xav, Parc du Génitoy, Bussy-Saint-Georges

Les randos de Xav Samedi 30 mai, 15h00 Parc du Génitoy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T21:00:00+02:00

La Team Cycliste Bussy clôture le mois de « Mai à vélo » avec les Randos de Xav, un événement d’hommage, sportif et convivial. Que vous soyez randonnée à vélo ou plutôt randonnée à pied, ou encore marche sportive et course à pied, vous êtes les bienvenus !

Côté ravitaillement, une ambiance barbecue vous attend !

Les inscriptions gratuites seront disponibles en ligne ou sur place.

Parc du Génitoy Bd des genets 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « teamcyclistebussy@gmail.com »}]

La dernière étape de « Mai à vélo » – à la mémoire de Xavier Delacroix – sera placée sous le signe de la camaraderie et de toutes ses valeurs positives que l’on partage par le sport.