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Visite de la Résidence Sociale Espacil, à chelles, Résidence Victor Hugo, Chelles

Visite de la Résidence Sociale Espacil, à chelles, Résidence Victor Hugo, Chelles

Visite de la Résidence Sociale Espacil, à chelles, Résidence Victor Hugo, Chelles mardi 2 juin 2026.

Lieu : Résidence Victor Hugo

Adresse : 8 rue du Docteur Calmette, Chelles

Ville : 77500 Chelles

Département : Seine-et-Marne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : Places limitées sur inscription

Visite de la Résidence Sociale Espacil, à chelles Mardi 2 juin, 13h45 Résidence Victor Hugo Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T13:45:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T13:45:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Résidence Victor Hugo 8 rue du Docteur Calmette, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
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