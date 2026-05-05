Visite de la Résidence Sociale Espacil, à chelles, Résidence Victor Hugo, Chelles
Visite de la Résidence Sociale Espacil, à chelles, Résidence Victor Hugo, Chelles mardi 2 juin 2026.
Visite de la Résidence Sociale Espacil, à chelles Mardi 2 juin, 13h45 Résidence Victor Hugo Seine-et-Marne
Places limitées sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T13:45:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T13:45:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Résidence Victor Hugo 8 rue du Docteur Calmette, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
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