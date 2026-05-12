7 Festival des Petites Bouilles à Chelles Chelles

Chelles

#7 Festival des Petites Bouilles à Chelles

Rue de Pierrefonds Chelles Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:30:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Cuise-la-Motte

– 10h30 Départ de la marche, rendez-vous à l’Étang de Neuffontaines, direction Chelles !

Au programme

– 12h30 Pique-nique au chemin rural de Compiègne

– 09h00 à 16h00 Brocante des bout’choux. Animations pour les 20 ans de la bibliothèques de Chelles.

– 14h30 Rizom-Nomade de la CIe La Ravi dès 2 ans, réservation obligatoire.

– 15h30 Bal de Rizom , de la Cie La Ravi

– 17h30 Latcho Drom de la Cie du Tire-Laine. À partir de 8 ans.

– 20h00 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

– 21h30 Dakan de Toma Sidibé & Co.

Apéro offert, avec buvette et restauration sur place.

Dans le cadre de la 9ᵉ édition du Festival des Petites Bouilles, la Compagnie Tandem à Plumes vous invite à une aventure itinérante et poétique à travers les villages des Lisières de l’Oise.

À bord de leur roulotte tirée par deux ânes, les artistes installent chaque jour leur théâtre ambulant pour jouer Ainsi va la joie, accompagnés de spectacles et d’animations festives. Un moment de partage et de convivialité au cœur de notre territoire !

À Cuise-la-Motte

– 10h30 Départ de la marche, rendez-vous à l’Étang de Neuffontaines, direction Chelles !

Au programme

– 12h30 Pique-nique au chemin rural de Compiègne

– 09h00 à 16h00 Brocante des bout’choux. Animations pour les 20 ans de la bibliothèques de Chelles.

– 14h30 Rizom-Nomade de la CIe La Ravi dès 2 ans, réservation obligatoire.

– 15h30 Bal de Rizom , de la Cie La Ravi

– 17h30 Latcho Drom de la Cie du Tire-Laine. À partir de 8 ans.

– 20h00 Ainsi va la joie’ de la Cie Tandem à Plumes

Place à la bonne humeur avec Ainsi va la joie, un spectacle cabaret haut en couleurs qui fait revivre l’esprit du théâtre forain ! Deux joyeux troubadours embarquent le public dans leur mission pleine de fantaisie faire naître, cultiver… et parfois même sauver ce trésor qu’est la joie. Un moment généreux, drôle et touchant, qui rassemble toutes les générations autour de l’essentiel.

– 21h30 Dakan de Toma Sidibé & Co.

Apéro offert, avec buvette et restauration sur place. .

Rue de Pierrefonds Chelles 60350 Oise Hauts-de-France lespetitesbouillespierrefonds@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 9? edition of the Festival des Petites Bouilles, Compagnie Tandem à Plumes invites you on a poetic itinerant adventure through the villages of the Lisières de l’Oise.

Aboard their donkey-drawn caravan, the artists set up their mobile theater each day to perform Ainsi va la joie, accompanied by festive shows and entertainment. A moment of sharing and conviviality in the heart of our region!

In Cuise-la-Motte

– 10:30 am: Start of the walk, meeting at Étang de Neuffontaines, heading for Chelles!

Program:

– 12:30 pm: Picnic on the chemin rural de Compiègne

– 09:00 to 16:00: Brocante des bout’choux. Activities to celebrate the 20th anniversary of the Chelles library.

– 2:30 p.m.: Rizom-Nomade by CIe La Ravi ages 2 and up, booking essential.

– 3:30pm: Bal de Rizom , by Cie La Ravi

– 5:30pm: Latcho Drom by Cie du Tire-Laine. Ages 8 and up.

– 8:00 pm: Ainsi va la joie , by Cie Tandem à Plumes

Make way for good humor with Ainsi va la joie, a colorful cabaret show that revives the spirit of fairground theater! Two merry troubadours embark the audience on their whimsical mission: to bring forth, cultivate? and sometimes even save the treasure that is joy. A generous, funny and touching moment that brings all generations together around the essential.

– 9:30pm: Dakan by Toma Sidibé & Co.

Aperitif offered, with refreshments and snacks on site.

L’événement #7 Festival des Petites Bouilles à Chelles Chelles a été mis à jour le 2026-05-12 par Compiègne Pierrefonds Tourisme