Atelier instruments historiques, Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

Atelier instruments historiques Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Les mélomanes pourront se réjouir de cet atelier proposé par le conservatoire de la ville de Chelles. Vous pourrez vous initier et découvrir des instruments emblématiques de l’histoire, en explorant des sons particuliers, parfois très oubliés. N’oubliez pas d’admirer la manufacture de ces œuvres d’art à part entière.

Un atelier de découverte d’instruments historiques qui saura vous réjouir !

Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Eterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726582 Les collections du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno sont issues en grande partie des fouilles menées sur la commune, ce qui permet de raconter l’histoire de la ville à hauteur de vestiges, d’objets du quotidien, de sarcophages, de fragments d’architecture et de traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au 7e siècle par la reine Bathilde. parking de la mairie à 500 mètres, RER E arret Chelles Gournay

Atelier découverte d’instruments historiques

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