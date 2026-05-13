Initiation à la fouille archéologique, Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

Initiation à la fouille archéologique Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Pour les plus petits, le musée propose une initiation à la fouille grâce à un bac de fouilles. Les participants pourront se vêtir en archéologues pour ensuite pénétrer sur le chantier de fouilles et retrouver les restes d’animaux disparus. Lorsque tous les éléments auront été déterrés, viendra le moment de reconstituer ce squelette en prêtant attention à son emplacement. À vous de jouer !!!

Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Eterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726582 Les collections du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno sont issues en grande partie des fouilles menées sur la commune, ce qui permet de raconter l’histoire de la ville à hauteur de vestiges, d’objets du quotidien, de sarcophages, de fragments d’architecture et de traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au 7e siècle par la reine Bathilde. parking de la mairie à 500 mètres, RER E arret Chelles Gournay

Initiation à la fouille archéologique

© euzenat fanny