Jeux géants médiévaux, Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

Jeux géants médiévaux Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Saurez-vous défier vos amis, votre famille avec des jeux géants médiévaux ? Tout est question de lancer et de réflexion. À vous de réfléchir et d’être le ou la plus adroit(e).

Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Eterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726582 Les collections du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno sont issues en grande partie des fouilles menées sur la commune, ce qui permet de raconter l’histoire de la ville à hauteur de vestiges, d’objets du quotidien, de sarcophages, de fragments d’architecture et de traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au 7e siècle par la reine Bathilde. parking de la mairie à 500 mètres, RER E arret Chelles Gournay

Jeux géants médiévaux

© euzenat fanny