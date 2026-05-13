La quête de NEO, conte préhistorique avec tapis narratif interactif, Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

La quête de NEO, conte préhistorique avec tapis narratif interactif Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Au sein du jardin, laissez vous emporter dans la fabuleuse quête de NEO, petit garçon de la préhistoire. Devenez acteur de ce conte grâce à un tapis narratif interactif. Mélant récit, chants, musiques, les grands comme les petits se laisseront transporter dans une autre époque dans une épopée extraordinaire tel des archéologues en herbe.

Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Eterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726582 Les collections du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno sont issues en grande partie des fouilles menées sur la commune, ce qui permet de raconter l’histoire de la ville à hauteur de vestiges, d’objets du quotidien, de sarcophages, de fragments d’architecture et de traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au 7e siècle par la reine Bathilde. parking de la mairie à 500 mètres, RER E arret Chelles Gournay

« La quête de NEO », un conte préhistorique avec tapis narratif interactif

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