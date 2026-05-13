Atelier cordes et taille de pierre, Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

Atelier cordes et taille de pierre Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Saviez-vous que nos ancêtres taillaient la pierre comme des pros ? Le musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno vous propose de percer leurs secrets… et de vous essayer à l’art de la corde !

Le temps d’un après-midi, vous vous initierez à ces arts ancestraux et repartirez avec vos réalisations.

La Mesnie des Grands Gousiers sera là pour répondre à toutes vos questions techniques ou historiques.

Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Eterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726582 Les collections du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno sont issues en grande partie des fouilles menées sur la commune, ce qui permet de raconter l’histoire de la ville à hauteur de vestiges, d’objets du quotidien, de sarcophages, de fragments d’architecture et de traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au 7e siècle par la reine Bathilde. parking de la mairie à 500 mètres, RER E arret Chelles Gournay

Atelier cordes et taille de pierre

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